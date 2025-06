Nicolas Gianotti e Mattia Spoto são tricampeões do ITF Sand Series Brasília Classic 2025

A quinta edição do ITF Sand Series Brasília Classic de beach tennis terminou neste sábado com os títulos das duplas masculinas, femininas e mistas definidos na Arena BRB.

Na final masculina, os europeus Nicolas Gianotti (França) e Mattia Spoto (Itália) venceram os brasileiros André Baran e Felipe Loch por 7/6 e 6/4, alcançando o terceiro título no torneio, após as conquistas de 2021 e 2024.

No feminino, Vitória Marchezini e Sophia Chow superaram Julia Nogueira e Nicole Nobile por 6/2 e 6/1, repetindo o resultado da edição anterior.

Na categoria mista, disputada pela primeira vez no circuito mundial com premiação oficial, Isadora Simões e Gustavo Russo venceram Ana Luiza Belusso e Lorenzo Carazo por 5/4 e 5/3. O torneio contou com premiação total de 109 mil dólares (aproximadamente R$ 621 mil) e distribuiu até 800 pontos no ranking mundial.

Durante o evento, a quadra central da Arena BRB passou a se chamar Quadra Vini Font, em homenagem ao ex-número 1 do mundo e um dos principais nomes da história do beach tennis no Brasil.