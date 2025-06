Mundial de Clubes: Time goleado pelo Bayern é amador e paga R$ 2 mil a jogadores de salário

O único representante da Oceania no novo formato do Mundial de Clubes, o Auckland City, foi goleado pelo Bayern de Munique neste domingo por 10 a 0. Principal clube da Nova Zelândia, o time lidera uma hegemonia de conquistas em todo o continente, tendo vencido as últimas quatro edições da Liga dos Campeões da Oceania. Apesar do protagonismo, a equipe se declara amadora e seus jogadores dividem a vida de atleta com profissões corriqueiras em qualquer parte do mundo.

A gestão do Auckland funciona de forma distinta das administrações esportivas ao redor do futebol mundial. O clube não trabalha com um orçamento fixo, já que todo o serviço prestado por seus atletas é voluntário.

No elenco da equipe neozelandesa, os jogadores priorizam os estudos e suas profissões, e a única motivação para se dedicarem aos treinos e às partidas é a paixão pelo futebol. Os gastos da gestão se concentram nas viagens da equipe para as partidas, na manutenção do staff e nos custos de ações sociais promovidas pelos jogadores em prol da comunidade local.

AUCKLAND CITY DÁ AJUDA DE CUSTO A SEUS JOGADORES

O clube providencia um auxílio a seus atletas para custear tarefas básicas, entre elas, a própria academia. Para que o elenco se mantenha em forma, o Auckland City, desembolsa 150 dólares neozelandês semanais aos atletas (cerca de R$ 2 mil).

O meio-campista do Auckland City, Gerard Garriga, falou em entrevista ao jornal Bild, sobre a sua equipe e destacou a importância das profissões dos jogadores do elenco para continuar inserindo o futebol em seus dias.

"Somos um time amador. Meus colegas são pintores, professores, trabalhadores de depósito ou corretores imobiliários. Posso dizer que só ganho a vida com futebol porque, além do meu trabalho como jogador, também trabalho como treinador na academia de futebol do nosso clube", explicou.

DISPARIDADE TÉCNICA COM O BAYERN DE MUNIQUE

O treinador do Bayern de Munique, Vincent Kompany, notou algumas particularidades nas partidas da equipe amadora enquanto estudava o seu adversário. "Vi cachorros na lateral do campo em um dos jogos que eu estava assistindo. Havia um churrasco acontecendo ao fundo e, de repente, no meio da partida, uma bola voou para o campo. Mas quando você assiste ao jogo, o nível é mais alto do que muitas pessoas esperam. Mas foi uma experiência diferente assistir a esses confrontos".

A diferença de intensidade e também de qualidade técnica entre as equipes ficou evidente neste primeiro duelo da competição. Além da goleada, o clube alemão foi dominante desde os minutos iniciais, chegando a marcar quatro gols em apenas 21 minutos de bola rolando. A equipe comandada pelo técnico Kompany conquistou sua primeira vitória no Mundial de Clubes e é uma das favoritas ao título internacional.