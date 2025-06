Mundial: Com lesão muscular, Cavani é desfalque do Boca contra o Benfica

Um dos astros do Boca Juniors, o atacante uruguaio Edinson Cavani será desfalque do time na estreia do Mundial de Clubes, contra o Benfica. A informação é do jornal argentino Olé.

O que aconteceu

Edinson Cavani não se recuperou a tempo de uma lesão muscular. Apesar de ser baixa na estreia, o jogador de 38 anos deve estar à disposição para os outros jogos da primeira fase do Mundial.

O técnico Miguel Ángel Russo adotou um tom de cautela sobre o atacante. Ele afirmou que não gostaria de lançar Cavani antes da hora e vê-lo sofrer uma nova lesão, mais grave.

Estamos conversando muito com ele. É melhor esperar mais um dia do que 20. Esse é o tom e o caminho a seguir, levando-o de menos para mais.

Miguel Ángel Russo

O Boca Juniors está no Grupo C do Mundial. Além do Benfica, o time vai enfrentar Bayern de Munique (ALE) e Auckland City (NZE).