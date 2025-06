Meio-campista peruano Sergio Peña atrai atenção do Vasco

O Vasco planeja utilizar a parada do Campeonato Brasileiro para avaliar o elenco. Sob o comando de Fernando Diniz, os dirigentes vão atrás de reforços em posições consideradas carentes. Um dos alvos é o meia peruano Sergio Peña, de 29 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sergio Pen?a (@sergiop28)

Atualmente no PAOK, Peña construiu sua carreira no futebol europeu. O meio-campista já vestiu as camisas de Malmo, Emmen, Granada e Tondela.

Sergio Peña vem sendo presença constante nas últimas convocações da seleção do Peru. Ele pode atuar como segundo volante ou meia de criação.

O Vasco deve ir atrás de um zagueiro e de um ponta também. Outra prioridade da diretoria é a renovação de contrato com o meia Philippe Coutinho.