Meia do Al-Ahly, adversário do Palmeiras, passa por cirurgia e vira desfalque na Copa do Mundo de Clubes

O Al-Ahly, adversário do Palmeiras, ganhou um problema logo na estreia da Copa do Mundo de Clubes. O meio-campista Emam Ashour sofreu uma fratura na clavícula durante o empate sem gols contra o Inter Miami na abertura do torneio, no último sábado, e precisou passar por uma cirurgia para resolver o problema, neste domingo. Assim, não poderá mais atuar na competição realizada nos Estados Unidos.

Emam precisou ser substituído logo aos 13 minutos do primeiro tempo, dando lugar para Zizo, reforço contratado na janela extra para disputa do Mundial. Logo após sentir a lesão, ele caiu no gramado do Hard Rock Stadium, recebeu atendimento e saiu de campo chorando. O camisa 22 do Al-Ahly foi para o hospital em Miami, onde realizou exames que detectaram a lesão.

O Al-Ahly, em comunicado, confirmou a ausência do atleta nos próximos jogos da Copa do Mundo de Clubes. Sendo assim, ele é baixa certa para o jogo contra o Palmeiras, que acontece na quinta-feira, a partir das 13 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada.

Após o procedimento bem sucedido, Emam Ashour ainda permanecerá em repouso por "vários dias", como informou o time egípcio, antes de começar o procedimento de tratamento e reabilitação, que será concluído nas próximas semanas. O jogador passará por exames médicos contínuos sob a supervisão da equipe médica para monitorar o progresso de sua condição e prepará-lo para seu retorno aos treinos com o elenco.

Emam Ashour está no Al-Ahly desde a temporada de 2022. Na última temporada, foi um dos destaques do time, com 19 gols e nove assistências em 40 jogos disputados.