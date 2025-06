Meia prometeu fazer festa se perdesse só por 2 gols, mas acabou levando dez

Do UOL, em São Paulo

O meio-campista Gerard Garriga disse que o elenco do Auckland celebraria caso perdesse por apenas 2 a 0 do gigante Bayern e queria sofrer menos de cinco gols, mas o time neozelandês acabou levando de dez no Mundial.

Nossas chances de ganhar são quase zero. Alguns jogadores precisaram sacrificar suas férias para ir aos jogos [...] Acho isso impossível [uma vitória] ou até mesmo um empate. Se sofrermos cinco gols ou menos, acho que podemos sair do estádio de cabeça erguida. Ficaria muito feliz se deixássemos os neozelandeses e nossas famílias orgulhosos e não nos envergonhássemos. No vestiário, brincamos que faríamos uma verdadeira festa se perdêssemos por apenas 2 a 0.

Gerard Garriga, ao Bild, antes da estreia

O que aconteceu

O Bayern massacrou o modesto Auckland e decretou a maior goleada da história de Mundiais. Foram seis gols apenas no primeiro tempo, com mais quatro saindo na volta do intervalo.

O time neozelandês é amador cujos jogadores fazem dupla jornada, conforme declarado por eles próprios. "Somos um clube amador, com nossos jogadores tendo ocupações em tempo integral fora do futebol ou estudando de alguma forma", consta no site oficial da equipe.

O elenco tem desde pintor e corretor imobiliário até barbeiro. Alguns jogadores da equipe precisaram tirar férias não remuneradas dos seus empregos para poderem jogar a Copa do Mundo de Clubes e evitar goleadas no Grupo C, junto de Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors.

Gerard Garriga, do Auckland City, em ação no jogo contra o Bayern, no Mundial Imagem: Katie Stratman/Reuters

Somos um time amador. Meus colegas são pintores, professores, trabalhadores de depósito ou corretores imobiliários. Posso dizer que só ganho a vida com futebol porque, além do meu trabalho como jogador, também trabalho como treinador na academia de futebol do nosso clube. Gerard Garriga, meio-campista do Auckland, ao Bild

Amador, sim. Soberano continental, também

O Auckland City é, hoje, o principal time de futebol na Oceania. A equipe foi fundada em 2004, teve crescimento rápido e passou a dominar não só a Nova Zelândia, como também o continente.

A sala de troféus do Auckland está cheia: são 13 títulos da Liga das Campeões da Oceania e 12 conquistas do Campeonato Neozelandês. Todos estes troféus compartilham espaço com taças de competições locais menores.

As conquistas continentais tornaram o Auckland City presença constante em Mundiais de Clubes. A equipe neozelandesa disputou 12 edições no antigo formato na competição e será a única representante na Oceania neste ano — há apenas uma vaga para o continente, destinada ao melhor time no ranking da Fifa.

A soberania tem uma "ajuda" de outros times locais. O Wellington Phoenix e o Auckland FC surgiram como times profissionais na Nova Zelândia, mas decidiram se filiar à federação da Austrália. Portanto, atuam nas competições australianas e disputam torneios continentais na Ásia, uma vez que a Austrália deixou a Confederação da Oceania para jogar na Confederação Asiática.

Sem os australianos e os times profissionais locais, a missão ficou "mais fácil". O Auckland City enfrenta, além de outros times amadores da Nova Zelândia, equipes de países menores, como Papua Nova-Guiné, Fiji e Ilhas Salomão nos jogos pela Liga dos Campeões da Oceania.

Profissões dos jogadores do Auckland City