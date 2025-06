Astro do Al Ahly quebra clavícula, sai aos 13 min e está fora do Mundial

Artilheiro do Al Alhy na temporada, Eman Ashour está fora da Copa do Mundo de Clubes. O meia quebrou a clavícula no empate sem gols com o Inter Miami, ontem, pela primeira rodada do Grupo A.

O que aconteceu

O meio-campista deixou o campo chorando aos 13 minutos de jogo. O atleta foi atendido ainda em campo, mas não teve condições de seguir na partida e acabou substituído por Zizo.

Ashour passou por exames e foi constatada uma fratura na clavícula, informou o clube no X, antigo Twitter.

A lesão tira o jogador da Copa do Mundo de Clubes. Ele foi o destaque do time egípcio na temporada, com 19 gols em 40 partidas.

Em 2024, ele perdeu parte da Copa Africana de Nações por conta de concussão. O meia caiu de cabeça ao tentar uma cambalhota e virou desfalque nas oitavas de final. A seleção do Egito acabou eliminada nos pênaltis pela República Democrática do Congo.

O Al Ahly volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Palmeiras pela segunda rodada da fase de grupos. O confronto acontece às 13h (de Brasília).