Max Holloway mira vencedor de Topuria vs Do Bronx após luta contra Poirier no UFC 318

No dia 19 de julho, Max Holloway enfrenta Dustin Poirier na luta principal do UFC 318, em Nova Orleans, Louisiana (EUA). E mesmo que esteja focado no seu próximo compromisso, o havaiano admite que também estará atento ao que vai acontecer três semanas antes, na disputa entre Ilia Topuria e Charles 'Do Bronx' Oliveira, pelo cinturão vago dos leves (70 kg), na edição de número 317, em Las Vegas (EUA).

Isso porque, no que depender do ex-campeão peso-pena (66 kg) do UFC, seu próximo adversário sairá justamente deste confronto. Em um vídeo recentemente publicado no seu canal do 'Youtube', Holloway revelou que planeja pleitear uma disputa pelo título peso-leve contra o vencedor do duelo entre Topuria e Do Bronx após 'aposentar' Poirier no UFC 318.

"Eu sei que essa é a luta de aposentadoria do Dustin, mas a última luta dele foi pelo título. Eu ainda tenho uma disputa de título na cabeça. Um par de semanas antes de nós, tem uma luta de título até 70 kg e eu tenho história com os dois. No fim das contas, eu vou lá e faço o que tenho que fazer, marco uma posição, consigo uma vitória de impacto, quem vai dizer que não vou lutar pelo cinturão 70 kg no final do ano?", ponderou Max.

Poirier pela frente

Para que seu plano tenha alguma chance de virar realidade, no entanto, Max Holloway precisa fazer sua parte e vencer Dustin Poirier no UFC 318, no dia 19 de julho. O duelo marcará a despedida do ex-desafiante ao cinturão dos leves, que prometeu pendurar suas luvas após o embate contra o havaiano, que será disputado na sua terra natal.

