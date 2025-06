Marquinhos pede humildade ao PSG no Mundial após conquista da Champions

Após vitória do PSG por 4 a 0 sobre o Atlético de Madri no Mundial de Clubes 2025, Marquinhos pediu para a equipe francesa continuar sendo humilde depois da conquista da Liga dos Campeões.

O que aconteceu

O defensor ressaltou o fato de ser um dos exemplos da equipe e necessidade de manter a motivação certa aos mais jovens. O PSG bateu o adversário por 4 a 0 na primeira rodada do torneio, primeiro jogo disputado após a final contra a Inter de Milão na Champions.

Mesmo sendo campeões europeus, temos a motivação e a intensidade certas. Temos que continuar assim, ser humildes, continuar correndo, continuar defendendo. Sou um dos jogadores mais experientes e tento ajudar e motivar os jovens. Marquinhos, ao DAZN

"Continuar trabalhando, ter metas, estar motivados", concluiu o zagueiro. "Eu sempre tento conversar com eles (mais jovens), ajudá-los, para o bem deles". O atleta é o mais velho da equipe do PSG, com 31 anos, e está no elenco desde 2013.