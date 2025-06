Lando Norris interrompe entrevista de Piastri e se desculpa por incidente no GP do Canadá

Envolvido em polêmica no GP do Canadá, realizado neste domingo, por ter tocado no carro do companheiro de McLaren Oscar Piastri, Lando Norris interrompeu a entrevista do piloto australiano após a corrida para fazer um pedido de desculpas.

Quarto colocado na prova, que teve George Russell, da Mercedes, como vencedor, Max Verstappen, da Red Bull, na segunda colocação, e Kimi Antonelli (também da Mercedes) no terceiro posto, Piastri minimizou o fato, não quis alimentar polêmica e deu a sua versão sobre o incidente.

"Honestamente não vi o que aconteceu. Obviamente, senti um pouco o toque, mas é um lugar incomum para um incidente. O Lando me pediu desculpas, então acho que isso diz um pouco, mas honestamente, não vi muita coisa", comentou o líder do Mundial de pilotos, que ostenta 198 pontos na classificação.

No momento do choque entre os dois pilotos, Lando Norris tentou fazer um primeiro stint mais longo e recuperar o terreno perdido, assim como Piastri. No entanto, eles acabaram se tocando no final na luta pela quarta posição.

Norris ultrapassou Piastri na chicane antes da reta que fecha a volta, mas levou o troco. Após a linha de chegada na volta 67, o britânico tocou sua roda na traseira do companheiro, desequilibrou o carro e bateu no muro.

Questionado se o pedido de desculpas de Norris ajuda a amenizar o clima na McLaren, Piastri disse que o gesto mostra um pouco da personalidade de seu companheiro de equipe. "Lando é um cara muito bom e acho que está no caráter e na personalidade dele dizer exatamente o que pensa. Acho que essa é uma grande qualidade dele. Na verdade, isso é bom para toda a equipe", comentou Piastri.