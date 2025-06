Kubica vence Le Mans com equipe cliente da Ferrari

(Reuters) - A Ferrari venceu as 24 Horas de Le Mans pelo terceiro ano consecutivo neste domingo, com o polonês Robert Kubica cruzando a linha de chegada pela equipe cliente AF Corse em uma tarde agitada no circuito de Sarthe.

O carro amarelo número 83 do ex-piloto de Fórmula 1, compartilhado com Yifei Ye -- o primeiro vencedor da China -- e o britânico Phil Hanson, completou 387 voltas na 93ª edição da tradicional corrida de resistência francesa.

A Porsche Penske número 6, pilotada pelo francês Kévin Estre, o belga Laurens Vanthoor e o australiano Matt Campbell, terminou em segundo lugar, 14,084 segundos atrás.

A Ferrari vermelha número 51, de fábrica, com os vencedores de 2023 Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado, completou o pódio, com os vencedores do ano passado Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina em quarto lugar no carro número 50.

"Finalmente consegui vencer, e na categoria Hypercar", disse Kubica sobre sua quinta tentativa, sendo as três primeiras na categoria LMP2, de se tornar o primeiro vencedor geral da Polônia desde a primeira edição de Le Mans em 1923.

"Excelente trabalho de todos... não foi uma corrida tranquila, mas merecemos. Fomos rápidos, cometemos apenas alguns erros que não pudemos evitar, mas isso é Le Mans."

Os organizadores estimaram um público total de mais de 300.000 espectadores no final de semana.

(Reportagem de Alan Baldwin em Montreal)