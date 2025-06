Kamaru Usman domina Joaquin Buckley e espanta má fase no UFC

Ex-campeão meio-médio (77 kg) do Ultimate, Kamaru Usman subiu no octógono do UFC Atlanta, neste sábado (14), com a missão de encerrar um jejum de vitórias. Sem vencer uma luta desde novembro de 2021, o nigeriano precisava tirar um "peso das costas", como o próprio classificou, e conseguiu. Diante do promissor Joaquin Buckley, no 'main event' do show, 'The Nigerian Nightmare' dominou a maior parte do duelo e levou a melhor na decisão unânime dos juízes.

Mais do que colocar um ponto final no incômodo jejum, Usman conseguiu mostrar que, mesmo aos 38 anos de idade, ainda pode competir contra os melhores da categoria. O resultado também serviu para defender sua posição no top 5 da divisão até 77 kg do Ultimate e manter vivo o sonho de voltar a disputar o cinturão da categoria, que foi seu durante anos.

A luta

Não demorou muito para que o ex-campeão mostrasse que sua estratégia passaria pela luta agarrada. Logo nos primeiros momentos da luta, Kamaru conseguiu uma queda e levou o combate para o solo. Por cima, o nigeriano usou seu domínio posicional para pontuar e o ground and pound para machucar - inclusive abrindo um corte no supercílio de Buckley - vencendo o assalto.

Já mais atento ao jogo do adversário, Buckley voltou mais preparado para o início do segundo round, tendo até bons golpes conectados na luta em pé. Porém, antes da metade do período, Usman buscou uma queda e, novamente, teve sucesso em permanecer por cima no solo até o soar do gongo, aproveitando para ampliar sua vantagem no placar com o uso de um eficiente ground and pound.

Na primeira metade do terceiro round, Usman tirou um pouco o pé do acelerador e deu espaço para Buckley crescer no combate, inclusive acertando seus melhores socos no combate até o momento. Para não deixar o adversário 'gostar da luta', o nigeriano voltou a apostar no seu wrestling e, com mais uma queda, conseguiu retomar o controle do duelo com seu jogo no solo.

Atrás do placar, Buckley precisava apertar o ritmo e buscar um nocaute, mas a ameaça de quedas do ex-campeão parecia intimidar o rival. E assim como nos outros rounds, Kamaru novamente levou a luta para o chão quando quis e dominou as ações para levar a melhor na pontuação mais uma vez.

Precisando de um nocaute, Buckley começou o quinto e último round com tudo. Experiente, Usman tratou de esfriar o ritmo do combate para tentar conter o ímpeto do oponente.

Desta vez, porém, Joaquin evitou as quedas do nigeriano, pela primeira vez na disputa, manteve a luta em pé durante o round inteiro. No entanto, apesar de conectar duros golpes no ex-campeão, Buckley não foi capaz de nocauteá-lo.

Confira os resultados do UFC Atlanta:

Kamaru Usman vs Joaquin Buckley na decisão unânime dos juízes;

Rose Namajunas venceu Miranda Maverick na decisão unânime dos juízes;

Edmen Shahbazyan venceu Andre Petroski na decisão unânime dos juízes;

Raoni Barcelos venceu Cody Garbrandt na decisão unânime dos juízes;

Mansur Abdul-Malik venceu Cody Brundage na decisão unânime dos juízes (após uma cabeçada ilegal não intencional);

Alonzo Menifield venceu Oumar Sy na decisão unânime dos juízes;

Paul Craig vs Rodolfo Bellato terminou em 'no contest' (sem resultado);

Michael Chiesa venceu Court McGee na decisão unânime dos juízes;

Malcolm Wellmaker venceu Kris Moutinho por nocaute;

Jose Ochoa venceu Cody Durden por nocaute;

Ricky Simon venceu Cameron Smotherman na decisão unânime dos juízes;

Phil Rowe venceu Ange Loosa por nocaute técnico;

Jamey-Lyn Horth venceu Vanessa Demopoulous na decisão unânime dos juízes.

