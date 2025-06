Justin Gaethje cobra UFC por chance pelo título e faz 'ameaça'

Justin Gaethje não escondeu a frustração após ser deixado de fora da luta pelo cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) do UFC. Em boa fase na carreira, com três vitórias nas últimas quatro apresentações, o norte-americano criticou duramente a escolha da organização por escalar Charles 'Do Bronx' e Ilia Topuria como protagonistas do UFC 317, em confronto que definirá o novo campeão da divisão.

Durante participação no podcast 'The Makeshift', o ex-campeão do título simbólico BMF (lutador mais durão) relembrou que aceitou enfrentar Max Holloway no UFC 300 - um compromisso que, segundo ele, foi mais um favor ao evento do que um passo real rumo ao título. Para Gaethje, uma série de decisões recentes o prejudicaram diretamente na corrida pelo topo.

"Desde a minha vitória sobre o (Rafael) Fiziev, o campeão (Islam Makhachev) vinha dizendo que queria me enfrentar. Eles poderiam ter casado essa luta com facilidade, mas não o fizeram. Aí ele larga o cinturão, o Oliveira - que está 2-2 nas últimas lutas e já perdeu para o Makhachev - entra, e eles colocam um cara novato no lugar... e eu sou passado para trás de novo. Então não vou mais lutar com nenhum desses filhos da p*** por diversão, a não ser que me paguem muito mais", disparou.

Na bronca

Gaethje também comentou a movimentação recente da categoria e deixou claro que não pretende continuar lutando sem o devido reconhecimento. Para ele, o mérito já foi demonstrado dentro do octógono - agora, a resposta precisa vir do UFC.

"Estou esperando eles anunciarem. (O Oliveira) está 2-2, eu estou 3-1. O que querem que eu faça? Não é culpa minha que o (Dan) Hooker saiu da luta. O (Arman) Tsarukyan deveria ter conseguido, mas se ferrou sozinho. Problema dele", comentou sobre a disputa pelo cinturão.

De acordo com seu empresário, Ali Abdelaziz, o atleta pode inclusive considerar a aposentadoria caso não receba a próxima chance pelo título. Para Gaethje, o cenário está claro: ou recebe a oportunidade merecida, ou poderá repensar sua continuidade no esporte.

