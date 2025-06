Jogo do Palmeiras hoje (15) no Mundial de Clubes: horário e onde assistir ao vivo

O Palmeiras encara o Porto na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —sujeito às condições da plataforma).

As duas equipes estão no Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. Completam a chave o Al Ahly, do Egito, e o Inter Miami, dos Estados Unidos, que conta com Luís Suárez e Lionel Messi.

O Palmeiras garantiu vaga no torneio como campeão da Libertadores de 2021. A equipe de Abel Ferreira chega ao Mundial após duas derrotas seguidas no Brasileirão, mas empolgada pela goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal na última rodada da Libertadores, o que garantiu os 100% de aproveitamento na 1ª fase.

O Porto participa como o quinto melhor time elegível no ranking quadrienal da Uefa. O clube português fez uma temporada abaixo do esperado, sendo eliminado cedo na Liga Europa e na Taça de Portugal. No campeonato nacional, terminou em 3º lugar, atrás de Benfica e do campeão Sporting.

Palmeiras x Porto -- Copa do Mundo de Clubes 2025