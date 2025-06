Jogo do Botafogo hoje (15) no Mundial de Clubes: horário e onde assistir ao vivo

O Botafogo encara o Seattle Sounders na noite de hoje, às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, pela 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As duas equipes estão no Grupo B da Copa do Mundo de Clubes. PSG e Atlético de Madrid completam a chave.

Campeão da Libertadores, o Botafogo é um dos representantes do Brasil no torneio. O Glorioso passa por reformulações após perder nomes importantes do ano passado, mas se reforçou com jogadores como Arthur Cabral e Joaquín Correa.

O Seattle Sounders, por sua vez, garantiu vaga ao conquistar a Champions League da Concacaf de 2022. Atualmente, ocupa a 6ª posição na Conferência Oeste da MLS.

Botafogo x Seattle Sounders -- Mundial de Clubes 2025