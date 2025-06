Internacional x Corinthians: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

O Corinthians visita o Internacional neste domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Passo d'Areia, pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino.

Onde assistir: o duelo será transmitido pelo SporTV, na televisão fechada.

Como chegam as equipes?

Os dois times vivem situações distintas no Brasileiro feminino. O Corinthians é o vice-líder, com 28 pontos, e já está classificado às quartas de final. Do outro lado, o Inter figura em 12º lugar, com 14 pontos, e ainda briga pela vaga. A equipe está a dois pontos do América-MG, oitavo colocado.

A campanha das Brabas até o momento é de oito vitórias, quatro empates e uma derrota. Na última rodada, o Timão venceu o Flamengo, por 1 a 0, como mandante no Canindé.

Enquanto isso, o Inter acumula três triunfos, cinco empates e cinco reveses. A equipe vem de uma vitória fundamental por 3 a 2 sobre o América-MG dentro de casa.