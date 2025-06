Imagem forte! Lutador sofre corte feio na canela em luta de kickboxing; veja

Uma forte imagem roubou a cena na 100ª edição do Glory e viralizou nas redes sociais entre os amantes das lutas neste final de semana. Pelo card principal do show de kickboxing, realizado no sábado (14), em Rotterdam, na Holanda, o lutador Jamal Ben Saddik sofreu um corte profundo na canela que decretou sua derrota para Sofian Laidouni por nocaute técnico, via interrupção médica (veja abaixo ou clique aqui).

A lesão ocorreu quando o atleta belga de ascendência marroquina tentou aplicar um chute em seu adversário, que bloqueou o ataque de Saddik com sua própria perna. O corte deixou o gigante 'Goliath', como é conhecido o striker de 2.05m de altura, impossibilitado de continuar no combate, que foi encerrado ainda no primeiro round, depois de pouco mais de um minuto e meio de luta.

Campeão derrota algoz de Poatan

No mesmo evento, só que na luta principal, o campeão peso-pesado Rico Verhoeven derrotou Artem Vakhitov, último algoz de Alex Poatan no kickboxing, e defendeu seu título com sucesso pela 13ª vez. O triunfo do astro holandês veio na decisão unânime dos juízes após cinco rounds de disputa.

