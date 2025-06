Hugo Calderano se despede de sua equipe com o bicampeonato da Liga Alemã

Hugo Calderano encerrou sua trajetória de nove temporadas pelo Liebherr Ochsenhausen, da Alemanha, sendo campeão da Liga Alemã de tênis de mesa. Neste domingo, o terceiro colocado do ranking mundial foi decisivo para a equipe na vitória por 3 games a 2 sobre o Borussia Düsseldorf, na final disputada em Frankfurt.

O próximo desafio de Hugo será o WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia. Cabeça de chave número um da competição, o brasileiro estreará na chave principal na próxima quinta-feira, contra adversário a ser definido em sorteio.

CALDERANO NO TOPO! ?? O brasileiro precisou só de quatro dias no novo ano para conquistar seu primeiro título: a Copa da Alemanha, com o Liebherr Ochsenhausen. O atleta venceu todos os seus jogos no Final Four da competição e liderou o time à vitória. Parabéns, Hugo! ? ?... pic.twitter.com/dbpbFK1pGH ? Time Brasil (@timebrasil) January 4, 2025

Em janeiro, o carioca de 28 anos já havia conduzido o clube à conquista da Copa da Alemanha: venceu as suas quatro partidas e acabou eleito o Melhor Jogador do Final Four. Na Liga, foi o grande destaque da equipe, alcançando o melhor desempenho entre todos os jogadores da competição, com 91% de aproveitamento.

Este foi o quarto título de Hugo defendendo Ochsenhausen. Os outros dois foram conquistados na temporada 2018/19, quando repetiu a dobradinha na Liga Alemã e na Copa da Alemanha. Foram as primeiras taças do clube após um hiato de 15 anos.

O título da Liga Alemã amplia a sequência de grandes resultados de Hugo. Nos últimos dois meses, ele conquistou os maiores feitos da sua carreira: o título da Copa do Mundo e, mais recentemente, a medalha de prata no Campeonato Mundial.

O confronto

Hugo abriu o confronto deste domingo derrotando o alemão Timo Boll por 3 sets a 2 (11/4, 11/8, 7/11, 8/11 e 11/9). O também alemão Dang Qiu (12º do ranking) deixou tudo igual ao fazer 3 a 2 no francês Simon Gauzy (35º).

Na sequência, o japonês Shunsuke Togami (30º) recolocou Ochsenhausen em vantagem com uma vitória por 3 a 0 sobre o sueco Anton Källberg (14º). Hugo voltou à mesa, mas acabou superado por Dang Qiu por 3 a 0 (8/11, 11/13 e 5/11).

As duplas decidiram o duelo no quinto jogo. Gauzy/Togami venceram Boll/Kallberg por 3 a 0 e garantiram a quinta taça de Ochsenhausen na história da competição. De quebra, a equipe também interrompeu a sequência de títulos de Düsseldorf, campeão nas quatro temporadas anteriores.

A final marcou ainda a aposentadoria de Timo Boll, ex-número um do mundo. Lenda do tênis de mesa alemão, o atleta recebeu uma série de homenagens antes e após o confronto.