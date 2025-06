Guarani bate o Itabaiana e se distancia do Z4 da Série C

O Guarani venceu o Itabaiana por 2 a 1, neste domingo, pela nona rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Bruno Santos foi o autor dos dois tentos dos mandantes, enquanto Leilson descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Bugre pulou para a 11ª colocação, com 11 pontos, três à frente do Retrô, que abre o Z4 da competição. Já a equipe sergipana ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento, com apenas sete unidades somadas.

Pela próxima rodada da Série C, o Guarani encara o CSA, no dia 28. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Brinco de Ouro. Do outro lado, o Itabaiana enfrenta o Botafogo-PB, às 19h30 do dia 30, no Mendonção.

Com dois gols do estreante Bruno Santos, Bugrão vence mais uma no Brasileirão! Vamos por mais! ?? ? @raphaelsilvestre27/GuaraniFC pic.twitter.com/x4pkEQzgEq ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) June 15, 2025

O jogo

O Bugre abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Caio Mello foi até a linha de fundo e cruzou para Bruno Santos, que se jogou na bola e estufou a rede adversária.

Já aos 45 minutos, Bruno Santos recebeu no meio da área e finalizou para o fundo do gol, ampliando o marcador.

Dois minutos depois, o Itabaiana descontou com Leilson. O atacante apareceu sozinho na área e cabeceou no canto, sem chances para o goleiro.

Confira outros resultados pela Série C neste domingo:

Londrina 2 x 1 Figueirense



Brusque 0 x 0 Tombense



Ypiranga 1 x 0 Confiança