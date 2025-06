Russell vence no Canadá e Norris abandona após batida com o líder Piastri

George Russell ganhou uma corrida bastante igualada no GP do Canadá e conquistou a primeira vitória da Mercedes desta temporada. O fim da prova ficou marcada por um acidente entre os líderes do mundial, Oscar Piastri e Lando Norris com quatro voltas para o final. O australiano seguiu na pista e cruzou na quarta colocação, enquanto o inglês assumiu a culpa pelo toque:

Ai meu Meus, desculpe. Foi estúpido da minha parte

Lando Norris, da McLaren

A prova terminou com Safety Car, mas mesmo antes disso, os cinco primeiros colocados, de três equipes diferentes, estavam dividido por menos de seis segundos, em uma corrida competitiva do começo ao fim.

Max Verstappen foi o segundo com a Red Bull, e Kimi Antonelli foi o terceiro também com a Mercedes. Foi o primeiro pódio do piloto italiano de 18 anos na Fórmula 1.

Essa foi a primeira vez na temporada em que a McLaren, que lidera os campeonatos de pilotos e equipes, não conseguiu colocar nenhum piloto no pódio. E o brasileiro Gabriel Bortoleto largou em 15º e terminou em 14º, enquanto seu companheiro Nico Hulkenberg pontuou novamente, chegando em oitavo.

Como foi a corrida

Russell segurou a primeira colocação na largada, com Verstappen em segundo, e Antonelli superou Piastri. Já Gabriel Bortoleto chegou a perder a posição para Sainz, mas recuperou o 15º lugar.

Os quatro primeiros estavam na mesma estratégia, enquanto Leclerc e Norris tentavam algo diferente, largando com os pneus duros, para buscarem uma recuperação após terem tido classificações ruins. Norris chegou a liderar, com Leclerc em segundo, em ambos deram a impressão de que tentariam fazer uma parada a menos, mas quando Russell chegou nos líderes, os dois pararam com 40 voltas ainda para o final.

Bortoleto estava na tática de uma parada, e mesmo reclamando dos pneus e sendo ultrapassado por pilotos que tentavam a mesma tática - Sainz e Tsunoda - foi instruído pela equipe a continuar na pista. O time esperava um Safety Car, que daria uma parada "de graça" para ele e que é comum na pista do Canadá.

Esse Safety Car não veio, e Bortoleto parou com 20 voltas para o final. Na briga da ponta, a vitória de Russell nunca esteve seriamente ameaçada, com Verstappen a 2s de distância e desgastando mais seus pneus.

A disputa era mesmo pelo último lugar no pódio, com Piastri tendo pneus mais novos e seguindo o italiano de perto, e Norris chegando na cola do líder do campeonato também.