Gosto amargo? Colunistas divergem em primeiras impressões sobre o Palmeiras

O empate sem gols entre Palmeiras e Porto, na estreia do Mundial de Clubes, é animador para os torcedores alviverdes? No Fim de Papo, Milly Lacombe, José Trajano e Paulo Vinícius Coelho, o PVC, divergiram sobre o tema.

Após a igualdade no primeiro jogo, o Palmeiras volta a campo na próxima quinta (19), quando encara o Al Ahly (EGI), às 13h (de Brasília), em duelo válido pelo Grupo A, que também conta com o Inter Miami (EUA).

Trajano: Palmeiras decepciona por ser favorito

O grupo do Palmeiras é mole. Tem o Porto como inimigo maior, mas não é um inimigo pavoroso - e 0 a 0. O Palmeiras teve mais chances, mais posse de bola, mais oportunidades, melhorou no final com algumas substituições no ataque, mas também poderia ter levado gols no contra-ataque, em defesas boas do Weverton. No frigir dos ovos, o Palmeiras decepcionou por ser favorito em um grupo fraco.

José Trajano

Milly: Palmeiras encarou o torneio de forma mais apaixonada

Eu esperava uma vitória do Palmeiras, mas eu gostei do tom que o Palmeiras deu ao jogo, gostei da entrega. Uma paixão que eu não tinha visto [no Mundial]. O que eu vi mais foi uma pegada de amistoso. Vi o Palmeiras dar um outro tom a este torneio. [...] Fica um gosto amargo de 'o Palmeiras poderia ganhar', mas fica o gosto da entrega.

Milly Lacombe

PVC: Ansiedade atrapalhou o Palmeiras

O Palmeiras mereceu ganhar. Acho que o maior adversário do Palmeiras hoje, que fez o Palmeiras não jogar o que pode, foi a ansiedade. [...] No primeiro tempo, principalmente, a quantidade de erros de passe no ataque foi assustadora. É típico de um time que quer responder rápido.

Paulo Vinícius Coelho

