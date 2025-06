Flamengo x Espérance: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Mundial

O Flamengo inicia nesta segunda-feira sua participação no torneio mais importante do ano, o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. O Rubro-Negro vai estrear contra o Esperánce, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Philadelphia. A bola vai rolar no duelo da primeira rodada do grupo D a partir das 22h (de Brasília).

Onde assistir: CazéTV, DAZN, Disney+, Globoplay e Sky+.

A equipe de Filipe Luís se credenciou para a disputa com a conquista do título sul-americano ao vencer a Libertadores de 2022. Já os tunisianos garantiram a vaga pelo ranking da Confederação Africana de Futebol (CAF). As duas equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, em 1993, em amistoso realizado em Túnis. O Flamengo venceu a partida por 1 a 0, gol de Marcelinho Carioca. Trinta e dois anos depois, o reencontro entre as equipes mais populares do Brasil e da Tunísia se dará em solo norte-americano.

A delegação rubro-negra embarcou para os EUA na noite da última quarta-feira. Os milhares de torcedores que foram se despedir do elenco acabaram por causar uma grande confusão e o evento foi marcado pelos protestos contra a saída do meia Gerson, que deverá se transferir para o Zenit, da Rússia, após o torneio.

Apesar de prestes a deixar o clube, o camisa oito deverá ser titular contra o Esperánce e ostentar a braçadeira de capitão. Já o meia De La Cruz e o atacante Gonzalo Plata não estarão disponíveis. O volante Jorginho, que chegou ao Ninho do Urubu na semana passada vindo do Arsenal, da Inglaterra, deve ser relacionado.

Com um elenco formado em sua maioria por atletas da Tunísia, o Esperánce conta com dois brasileiros, os atacantes Yan Sasse, ex-Vasco, e Rodrigo Rodrigues. Treinado por Maher Kanzari, o Esperánce é o atual campeão nacional e da Copa da Tunísia.

Além de Flamengo e Esperánce, o grupo D do Mundial de Clubes conta ainda com o Chelsea-ING e o Los Angeles FC-EUA, que também se enfrentam nesta segunda-feira. As duas equipes melhores classificadas na primeira fase avançarão às oitavas de final.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X ESPERÁNCE

Local: Lincoln Financial Field, na Philadelphia (EUA)



Data: Segunda, 16 de junho de 2025



Horário: 22 horas (de Brasília)



Árbitro: Danny Makkelie (HOL)



Assistentes: Jan de Vries (HOL) e Hessel Steekstra (HOL)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro (Bruno Henrique) e Michael



Técnico: Filipe Luis

ESPERÁNCE: Bechir Ben Said; Raed Bouchniba, Amine Tougai, Hamza Jelassi e Amine Ben Hamida; Onuche Ogbelu, Abdraman Konaté e Houssem Teka; Yan Sasse, Rodrigo Rodrigues e Youcef Belaili



Técnico: Maher Kanzari