Flamengo viaja à Filadélfia para a estreia no Mundial de Clubes

A delegação do Flamengo viajou na tarde deste domingo à Filadélfia, nos Estados Unidos. Os rubro-negros vão estrear na Copa do Mundo de Clubes na segunda-feira, às 22h (de Brasília), contra o Esperance, no Lincoln Financial Field.

Para esta partida, o técnico Filipe Luís tem apenas um desfalque. O meio-campista De la Cruz não se recuperou a tempo de uma lesão no joelho.

O uruguaio foi pela primeira vez a campo neste domingo. A expectativa é que De la Cruz retorne apenas na segunda rodada do Mundial. O próximo jogo do Flamengo será contra o Chelsea, nesta sexta-feira, às 15h, também no Lincoln Financial Field.

Em contrapartida, o lateral esquerdo Alex Sandro e o atacante Plata trabalharam normalmente e estão confirmados para o confronto com o adversário da Tunísia.