Felipe Anderson avalia empate contra o Porto e lamenta: "Tem dias que a bola não vai entrar"

O Palmeiras estreou na Copa do Mundo de Clubes com um empate em gols contra o Porto, em jogo disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Verdão teve um volume de jogo considerável e viu o goleiro rival em grande noite, fazendo boas defesas. O meia-atacante Felipe Anderson avaliou a partida e disse o que o Palmeiras pode melhorar para o próximo jogo.

"Fizemos boas jogadas, conseguimos anular a equipe deles com talentos individuais, criamos chances e o goleiro foi feliz. Foi um jogo que a equipe deles veio fechada é difícil de entrar, mas o trabalho segue. Não saímos com os três pontos que era nosso objetivo, hoje não deu", disse o meia-atacante à Fifa.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira obrigou o goleiro Cláudio Ramos a fazer pelo menos quatro defesas difíceis. O arqueiro ganhou chance no time português após lesão do titular e capitão Diogo Costa. Felipe Anderson citou as chances criadas e avaliou a necessidade de melhorar as finalizações.

"Estudamos a equipe deles, uma linha defensiva com cinco atrás, bem fechado. Hoje, eles respeitaram muito, mas criaram algumas oportunidades. É continuar trabalhando, focado em melhorar um pouquinho mais porque nós pecamos nas finalizações, mas tem dias que a bola não vai entrar. Recuperar, analisar bem como sempre fazemos e se Deus quiser buscar a vitória no próximo jogo", disse o camisa 7 do Verdão.

O próximo compromisso do Palmeiras é contra o Al-Ahly, pela segunda rodada. A bola rola nesta quinta-feira, a partir das 19 horas (de Brasília), novamente no MetLife Stadium. No Grupo A, todas as equipes somam apenas um ponto. O Verdão ocupa, no momento, o terceiro lugar.