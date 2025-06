Ex-lutador acusa Rodolfo Bellato de encenação após golpe ilegal no UFC Atlanta

O desfecho da luta entre Rodolfo Bellato e Paul Craig no card do UFC Atlanta gerou muito debate dentro da comunidade do MMA. A pedalada ilegal aplicada pelo escocês, a reação do brasileiro e a decisão do árbitro de considerar o golpe como involuntário, decretando, assim, o 'no contest' como resultado final do embate geraram dúvidas e dividiu opiniões. Mas, ao menos para o veterano Anthony Smith, uma coisa é certa: 'Trator', como o meio-pesado (93 kg) paulista é conhecido, tentou ludibriar as autoridades responsáveis pelo evento para tentar tirar vantagem da situação.

Ao participar como comentarista da transmissão pós-show do UFC Atlanta, o ex-lutador acusou Rodolfo Bellato de fingir ter sido nocauteado pelo golpe ilegal para tentar sair do octógono com a vitória por desqualificação. Na opinião do ex-desafiante ao cinturão até 93 kg do Ultimate, a reação do atleta brasileiro foi desproporcional à força da pedalada aplicada por Paul Craig.

"Eu vou ser duro com Bellato. Quando a pedalada acontece, ele olha para o árbitro para ver se o árbitro percebeu que foi ilegal. Você vê os olhos dele indo em direção ao árbitro para protestar, e aí ele percebe: 'Talvez eu consiga uma vitória grátis'. Deita, finge que está inconsciente, se sacode acordando, supostamente, o árbitro aparece. Esse é um cara que está acordado. Finge engajar no grappling com o árbitro, como se estivesse inconsciente, tentando conseguir uma vitória fácil. Eu faço isso há muito tempo, e sei quando alguém está fingindo. Não vou fingir que estou na cabeça dele ou sei o quão mal ele estava machucado, (mas) ele definitivamente não estava inconsciente e tão machucado como ele fingiu estar, isso é certo", disparou Anthony Smith, de acordo com a transcrição do site 'MMA Junkie'.

Encenação?

De fato, a reação de Rodolfo Bellato ao golpe ilegal levantou suspeitas entre fãs e especialistas, e Anthony Smith não foi o único a colocar em xeque a idoneidade do brasileiro neste caso. Na própria mesa de comentaristas da qual o veterano participava, outros dois membros também duvidaram da reação do paulista: o lutador Stephen 'Wonderboy' Thompson e o narrador Dan Hellie.

Nas redes sociais, a repercussão sobre a polêmica foi ainda maior. Vários lutadores, muitos deles membros do plantel de atletas do UFC, fizeram coro com Smith e acusaram o brasileiro Rodolfo Bellato de encenação - entre eles, Justin Gaethje, Charles Johnson, Angela Hill e Kyle Daukaus.

Biggest flop in mma history ?

- Justin Gaethje ?? (@Justin_Gaethje) June 15, 2025

Am I crazy for thinking he faked this?? How do you look at the judge and complain on the way to being ko'ed? #UFCAtlanta pic.twitter.com/hQsuXPOfHI

- Angela Hill (@AngieOverkill) June 15, 2025

Bro gettin cut prob that's gotta be the biggest flop ever in history of UFC. Bro glanced out side eye to the ref! ? ???

Fake grapple the ref to sell it https://t.co/PfFNVdbiE3

- Charles "InnerG" Johnson (@innerGmma_ufc) June 15, 2025

Flopped to try and get a DQ... #UFCAtlanta

- Kyle Daukaus (@KyleDaukaus) June 15, 2025

