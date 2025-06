Eu achei que iria só encontrar latinos em jogo de futebol nos EUA. Errei

Do UOL, na Filadélfia (EUA)

Eu já estava na Filadélfia quando tive a ideia de ir ao jogo entre o Philadelphia Union e o Charlotte FC, em pleno dia de abertura do Mundial de Clubes.

A cidade na qual o Flamengo vai estrear, segunda-feira, contra o Esperánce (TUN), tem uma dinâmica própria — e até um ar um tanto alheio ao torneio internacional.

O sábado era de protestos por todo o país por conta da política de imigração de Donald Trump. Fui ao estádio com a ideia de que "futebol nos Estados Unidos é coisa para latino". Eu estava bastante enganado.

Tão logo desci do transporte por aplicativo, me deparei com um mar de gente chegando ao Subaru Park. Eles estavam animados. Afinal de contas, o Union chegou à partida como líder da Conferência Leste.

E foi só eu começar a ouvi-los que percebi que a maioria deles não "hablava" espanhol. Falavam inglês mesmo.

Achei que pudesse ser um pequeno recorte. Mas a cada metro que eu caminhava ao redor do estádio, constatava que sim, os latinos até estavam ali, mas não eram maioria.

É fato que o público é diferente do que estamos acostumados no Brasil. Ele é, majoritariamente, familiar. Muitas mulheres e crianças. O futebol feminino dos EUA, inclusive, é bem mais vencedor que o masculino. O clima ao redor também é pacífico.

Conversando e observando, notei que muitos ali não são apaixonados pelo futebol. Mas como bons americanos, gostam de viver a experiência de um evento — não "só" de um jogo. Convenhamos, eles sabem fazer isso muito bem.

Chute ao alvo no jogo do Philadelphia Union Imagem: Bruno Braz/UOL

Do lado de fora, um espaço amplo de bar com bebidas, comidas dos mais variados tipos e show ao vivo. Na lateral, há dezenas de gincanas com os torcedores.

Acertou o chute no alvo? Ganha um boné. Respondeu certo o quiz? Ganha um adesivo. Tudo de forma ordeira, com respeito às filas e sem confusão.

Para entrar no estádio, todos precisam passar por detectores de metais. Mochilas e bolsas não são permitidas. Somente para a imprensa.

Que visual é esse!

Quando você, enfim, entra no estádio, se depara com um visual impactante. Confesso ter sido um dos mais bonitos que já vi. Fica à beira do Rio Delaware e, justamente naquele ponto, é cortado pela ponte Commodore Barry, o que permite uma imagem única.

Jogo do Philadelphia Union pela MLS, nos Estados Unidos Imagem: Bruno Braz/UOL

A qualidade da partida não era das melhores e, por vezes, me distraia vendo os barcos e navios que cruzavam a água. Retomava a atenção com a pequena, porém barulhenta, torcida organizada atrás de um dos gols.

A batida dos instrumentos são diferentes e os cânticos também. Mais parecem músicas de marchas cantadas por soldados: um puxa uma frase e os outros a repetem. Está valendo. O importante é apoiar.

E o jogo? O que parecia um frustrante empate por 1 a 1 virou uma épica vitória por 2 a 1, com gol de Markus Andersen aos 53 minutos do segundo tempo.

O Philadelphia Union se mantém como líder da conferência. Eu finalizei a experiência com duas conclusões: não troco o futebol brasileiro por nada, mas da próxima vez vou me desapegar dos esteriótipos.

*Texto escrito em primeira pessoa pelo repórter Bruno Braz, enviado do UOL ao Mundial de Clubes