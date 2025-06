Estêvão exalta estreia do Palmeiras no Mundial, mas lamenta chances perdidas: "O que vence jogo é gol"

Estêvão foi eleito o melhor jogador da partida entre Palmeiras e Porto. O duelo de estreia das equipes na Copa do Mundo de Clubes terminou com um empate sem gols, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O atacante Estêvão exaltou o desempenho da equipe alviverde, mas lamentou as chances perdidas.

"Mostramos hoje que podemos bater de frente contra qualquer time. Estamos aqui para mostrar que somos o Palmeiras, estamos aqui para representar o Palmeiras, mostrar nossa identidade. Conseguimos impor nosso jogo, ter bom volume de ataques e finalizações. O que vence jogo é gol. E isso faltou para a gente hoje. É melhorar cada vez mais, trabalhar para ter eficiência e seguir firme para o próximo jogo", analisou Estêvão.

O camisa 41 está vivendo seus últimos dias com a camisa do Palmeiras. Após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, ele se apresenta ao Chelsea, que acertou sua compra em junho de 2024. Estêvão foi um dos destaques do Palmeiras no jogo e teve chance de marcar ainda no primeiro tempo, mas mandou para fora uma finalização e teve outra defendida por Cláudio Ramos.

O gramado do estádio foi um tópico para o qual os jogadores chamaram atenção no reconhecimento, na véspera do jogo. Estêvão avaliou a condição do campo e projetou a sequência do Palmeiras na competição. O resultado deixa o Verdão em terceiro lugar, com um ponto, empatado com os demais integrantes do Grupo A: Al-Ahly, Porto e Inter Miami.

"Acho que poderia ter regado mais o campo no primeiro tempo. A bola ficou um pouco lenta, atrapalhando nosso ritmo. Não só nossos, mas do Porto também. Depois caiu uma chuva que molhou e a bola correu bem. Faltou isso para o campo estar top", disse.

"É trabalhar, buscar uma grande vitória, escutar o que o Abel vai falar e se Deus quiser fazer mais um grande jogo e sair com a vitória que é o mais importante", finalizou.

Por fim, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Al-Ahly, pela segunda rodada. A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília), novamente no MetLife Stadium.