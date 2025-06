Em recuperação, Yuri Alberto treina durante férias do elenco do Corinthians

Neste domingo, através das redes sociais, Yuri Alberto publicou um vídeo no qual aparece treinando para se recuperar de uma lesão. Mesmo de férias, o atacante do Corinthians, que foi diagnosticado com uma fratura óssea, se empenha para estar 100% até o próximo embate da equipe, em julho.

Foto: Reprodução / @yurialberto

Yuri Alberto foi diagnosticado com uma fratura no processo transverso de L1 à direita após o jogo contra o Atlético-MG, no dia 24 de maio. Inicialmente, após uma primeira avaliação médica, o Corinthians havia identificado uma contratura na região lombar do jogador.

Entretanto, o atleta de 24 anos continuou a reclamar de dores e foi levado ao hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. No local, foi constatada a fratura óssea.

O Corinthians não divulgou um prazo de recuperação para o atacante, mas a tendência é que ele retorne aos gramados apenas após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

O Timão, inclusive, tem sofrido com a ausência de Yuri Alberto. Na atual temporada, o camisa 9 disputou 35 partidas, com 13 gols e uma assistência.