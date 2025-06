Dupla do Corinthians, Memphis e Yuri Alberto somam 30 participações em gols em 2025

A parceria entre Memphis Depay e Yuri Alberto vem rendendo frutos ao ataque do Corinthians na temporada de 2025. Juntos, os dois somam 30 participações diretas em gols no ano, divididas entre tentos marcados e assistências, e lideram o ranking de duplas mais produtivas do futebol brasileiro até aqui.

Recém-chegado ao Timão, Memphis tem se destacado não apenas pela finalização, mas também pela visão de jogo: são seis gols e dez assistências. Já Yuri, mais posicionado dentro da área, balançou as redes 13 vezes e contribuiu com uma assistência.

Com vocês: os últimos românticos do futebol! ??? Qual a sua dupla favorita? ?? pic.twitter.com/dfB9dGFt7I ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) June 12, 2025

De acordo com o Sofascore, a dupla corintiana divide o topo da lista com Arrascaeta e Luiz Araújo, do Flamengo, que também acumulam 30 participações. O uruguaio tem 18 contribuições diretas (gols e assistências), enquanto o ponta soma 12.

Na sequência, três duplas aparecem empatadas com 29 participações: Arias (15) e Germán Cano (14), do Fluminense, Alan Patrick (21) e Enner Valencia (8), do Internacional, e Estêvão (16) e Flaco López (13), do Palmeiras.

A regularidade ofensiva dessas parcerias tem sido fundamental para o desempenho dos clubes nas competições nacionais e internacionais. No caso do Corinthians, o entrosamento entre Memphis e Yuri se destaca em meio à reformulação do elenco e fortalece as pretensões da equipe na temporada.