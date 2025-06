Dia de estreia na Copa do Mundo de Clubes: confira o retrospecto do Palmeiras nos Estados Unidos

O Palmeiras tem tudo pronto para a estreia na Copa do Mundo de Clubes, contra o Porto. Essa será a primeira vez que o Verdão enfrenta um adversário europeu nos Estados Unidos. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, local que o Alviverde também nunca atuou antes.

Mas, os Estados Unidos não são um país desconhecido do Palmeiras. O clube já participou de duas excursões no local e tem um retrospecto equilibrado. São cinco jogos, duas vitórias, dois empates, uma derrota, seis gols marcados e sete sofridos.

O último jogo do Palmeiras nos EUA foi em janeiro de 2020. Na ocasião, o Alviverde, então comandado por Luxemburgo, venceu o New York City, por 2 a 1, e faturou a taça da Flórida Cup. Lucas Lima e Willian Bigode fizeram os tentos palmeirenses no Exploria Stadium, em Orlando.

Essa, inclusive, havia sido a última vez do Palmeiras nos EUA. Na campanha, o Verdão empatou sem gols com o Atlético Nacional, da Colômbia. Assim, o Verdão volta ao país depois de cinco anos e meio, a primeira sob comando de Abel Ferreira para disputar a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

A primeira vez que o Verdão esteve em solo estadunidense foi em julho de 1997. Na ocasião, o Palmeiras disputou três partidas. Primeiro, venceu o New England Revolution (EUA) por 1 a 0, com gol de Euller, no Foxboro Stadium, em Boston, para faturar a Taça da Amizade.

Em seguida, empatou em 2 a 2 com o Júnior de Barranquilla (COL), com gols de Euller e Alex,, no Orange Bowl Stadium, em Miami, e perdeu para o Necaxa (MEX) por 4 a 1, no Soldier Field, em Chicago, na Copa Rebook.