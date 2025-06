Destaque contra o Palmeiras, goleiro do Porto vê empate justo na estreia do Mundial

O goleiro Claudio Ramos, do Porto, foi um dos personagens que se destacou no empate sem gols com o Palmeiras, na estreia da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, neste domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O arqueiro, que salvou o time português com boas defesas, analisou como um "resultado justo".

"Ficamos tristes pelo Diogo, é nosso capitão, mas esse é o trabalho do goleiro. Quem trabalha bem está sempre preparado. Foi um resultado justo, houve oportunidades de ambas as partes", disse à Fifa.

De acordo com dados do Sofascore, o goleiro do Porto fez quatro defesas. Um lance que ficou marcado foi na reta final do primeiro tempo, quando ele pegou as finalizações de Estêvão e Mauricio, na sequência. No mesmo lance, Ríos ainda carimbou a defesa.

O goleiro de 33 anos precisou assumir a vaga de titular no gol do Porto de última hora. Durante a preparação, o capitão Diogo Costa sofreu uma lesão muscular na coxa direita e virou baixa. O reserva, porém, deu conta do recado em seu sétimo jogo da temporada.

O Porto volta a campo na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Inter Miami, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.