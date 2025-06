De férias, Neymar organiza festa junina com torneio de pôquer em mansão

Neymar organizou uma festa junina com torneio de pôquer na sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Neymar chamou seus amigos para uma festa junina na mansão. A casa fica em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A festa contou com um torneio de pôquer, um dos hobbies preferidos de Neymar. Bruna Biancardi, esposa do craque, publicou uma foto com os doces típicos de junho.

Neymar levou o zagueiro João Basso e o atacante Guilherme, dois dos companheiros de Santos. Ele postou uma foto com os colegas do Peixe.

O astro escolheu uma roupa rosa e usou a legenda "Baleno" no Instagram. A referência é a bebida Ballena, do amigo Gil Cebola.

Um dos convidados foi o influenciador Victor Augusto, o Coringa, que levou a namorada Tainá. Ele brincou no story sobre "estar sofrendo muito no cativeiro do Neymar".

Neymar e os demais jogadores do elenco estão de férias até o dia 26. A reapresentação está marcada para 27 de junho. Até lá, o Santos espera anunciar a renovação do contrato do camisa 10 até a Copa do Mundo de 2026. O vínculo atual terminará no dia 30 de junho.

Neymar vai viajar aos Estados Unidos com familiares e amigos nos próximos dias. Neymar Pai já está no país e assistiu Inter Miami x Al Ahly, na abertura do Mundial de Clubes.