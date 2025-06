Daniel Cargnin e Shirlen Nascimento conquistam medalhas no Campeonato Mundial de Judô

O Brasil viveu um dia memorável no Campeonato Mundial de Judô e teve seus dois representantes subindo ao pódio. Neste domingo, em Budapeste, Daniel Cargnin sagrou-se vice-campeão mundial, levando a prata do -73kg, e Shilen Nascimento, estreante na competição, faturou um dos bronzes dos -57kg.

Essas foram as primeiras medalhas do país na competição, que ainda teve um quinto lugar com Michel Augusto (-60kg), na sexta-feira.

Daniel Cargnin

Classificado à primeira final de Mundial no Sênior, já que já era campeão no Júnior, Cargnin lutou contra o francês Joan-Benjamin Gaba, atual vice-campeão olímpico. O brasileiro começou agressivo, forçando uma punição por passividade ao adversário. Depois, levou uma punição por pegada irregular na perna, e manteve a luta empatada até o fim do término regulamentar. No golden score, ele acabou sendo projetado em waza-ari e ficou com a medalha de prata na principal competição do ano.

"A gente costuma dizer que o Mundial, às vezes, é até mais difícil que a própria Olimpíada, porque pode dobrar algumas categorias. Eu acho que, em relação a Los Angeles, agora é manter o pé no chão. No ciclo passado, quando eu medalhei no Mundial, eu já pensei em medalhar na Olimpíada também. Eu estava pensando só no futuro e não aproveitava os momentos do presente, sabe? Então eu acho que agora é aproveitar essa medalha de prata. Eu acabei de perder a disputa ali, a final, mas é muita felicidade pela postura que eu tive dentro do tatame. Eu acho que tenho que me manter resiliente, porque as derrotas não podem ser o fim do mundo e a vitória também não pode ser o motivo de parar de treinar. Agora é colocar a cabeça no lugar para tentar ajudar a equipe o máximo possível na competição por equipes", afirmou o brasileiro.

Shirlen Nascimento

A luta final para a brasileira foi a primeira do bloco final de disputas, contra Maysa Pardayeva, do Turcomenistão. No golden score, Shirlen primeiro projetou a adversária em yuko, que foi retirado pela arbitragem. Mas, no hajime seguinte, marcou uma nova pontuação, dessa vez um waza-ari, para finalizar o combate e garantir a medalha de bronze. Esse foi o primeiro Campeonato Mundial de Shirlen, e a primeira medalha.

"Eu peguei uma chave dura, logo no começo. Só que todo mundo me deu as dicas do que fazer, então pareceu até que foi um pouco fácil. Mas eu acho que eu sempre venho me esforçando muito, e uma hora o resultado vem. Eu acho que eu estou num momento muito bom, eu venho melhorando a cada dia. Estou tendo muita ajuda também, o pessoal vem me ajudando bastante", comunicou Shirlen.

Próximas lutas

As disputas do Campeonato Mundial de Judô continuam nesta segunda-feira, e o Brasil terá quatro representantes: Nauana Silva (-63kg) e Rafaela Silva (-63kg), no feminino, e Gabriel Falcão (-81kg) e Luan Almeida (-81kg), no masculino.