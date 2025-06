Criciúma bate o Amazonas e engata terceira vitória seguida na Série B

O Criciúma venceu o Amazonas por 3 a 2, neste domingo, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Heriberto Hulse. Marcinho, Nicolas e Marcelo Hermes balançaram as redes para os mandantes, enquanto Jackson e Kevin Ramírez marcaram para os visitantes.

Com o resultado, o Tigre chegou à sua terceira vitória seguida na competição (Paysandu, Vila Nova e Amazonas). O time catarinense pulou para a 12ª colocação, com 15 pontos. Já a equipe amazonense ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento, com dez unidades somadas.

Pela próxima rodada da Série B, o Criciúma encara o América-MG, na próxima sexta-feira. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Independência. Do outro lado, o Amazonas FC enfrenta o Vila Nova, às 18h do domingo, no Estádio Carlos Zamith.

O jogo

Os mandantes abriram o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Marcinho aproveitou a sobra na área e deu um belo chute para o fundo das redes.

Já aos 29, o Amazonas empatou com Jackson. Após cobrança de escanteio, o zagueiro subiu e cabeceou para estufar a meta.

Logo aos dois minutos da etapa complementar, Marcelo Hermes cruzou para Nicolas, que se esticou para empurrar a bola para o gol.

Porém, aos 13, o Amazonas igualou o marcador mais uma vez. Castrillón tabelou com Kevin Ramírez, entrou na área e chutou para balançar a rede adversária.

Quando tudo parecia resolvido, o Criciúma chegou ao gol da vitória nos acréscimos. Após cruzamento de Morelli, Marcelo Hermes testou para o fundo do gol e correu para o abraço.