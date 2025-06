Corinthians: Bidon ganha confiança com Dorival e função de 'novo Garro'

O meia Breno Bidon caiu nas graças do técnico Dorival Júnior. O jovem, de 20 anos, ganhou liberdade no esquema tático do Corinthians e uma função de 'novo Garro'.

Meia, não volante

Dorival deixou claro que a posição certa para Bidon é próxima aos atacantes, pensando o jogo, e não recuado no meio-campo. Em coletiva, após o empate com o Grêmio por 1 a 1, na última quinta-feira, o treinador rasgou elogios ao meia, que balançou as redes.

Ele está evoluindo, não o vejo como um volante, a não ser em uma necessidade. Ele tem tudo para ser um homem de dentro, se aproximando dos meias e atacantes.

Dorival Júnior, em coletiva

A função é muito semelhante com a que Rodrigo Garro desempenha. O argentino é responsável por quebrar linhas da defesa adversária, dar ritmo e criatividade ao sistema ofensivo do Timão.

Inclusive, Bidon divide uma característica com Garro que agrada a Dorival: as finalizações de fora da área. O golaço de empate com o Tricolor Gaúcho, de longe e no ângulo, provou que o potencial ofensivo do meia estava sendo pouco aproveitado pela antiga comissão técnica.

O que faltava era liberdade e confiança para chutar na meta, situação que mudou, na visão do próprio Bidon. O meia atribuiu seu melhor desempenho às conversas com o comandante alvinegro.

Ele vem conversando bastante comigo. O que ele fala para vocês [da imprensa], ele já conversou comigo antes. Então, acredito que ele deixa as coisas bem claras, deixa a gente bem confiante para ficar livre dentro de campo. Isso vem me ajudando bastante.