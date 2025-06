Confira quais atletas do São Paulo não disputaram sete partidas no Brasileirão

Com a pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o São Paulo não vai entrar mais em campo até a abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho. Desta maneira, 20 atletas do elenco tricolor ainda podem defender outros times na competição.

Leandro Mathias, Young, Jandrei, Igor Odoni Gomes, Mathias Belém, Ruan, Sabino, Patryck, Igor Vinícius, Pedro Vilhena, Luan Santos, Liziero, Rodriguinho, Luiz Gustavo, Pablo Maia, Lucas Moura, Oscar, Henrique Carmo, Juan Dinenno e Calleri não completaram sete jogos pelo Campeonato Brasileiro e podem ser negociados para outras equipes da Série A.

Entre esses, apenas Sabino já entrou em campo em seis oportunidades na competição. Caso o São Paulo planeje vender o zagueiro, ele não poderá mais entrar em campo pelo Brasileirão. Sabino tem contrato com a equipe paulista até o fim de 2026.

O principal nome que pode ser negociado pelo São Paulo é o lateral direito Igor Vinícius. O jogador perdeu espaço no elenco tricolor e está fora dos planos do técnico Luis Zubeldía para o restante da temporada. Com isso, seu staff abriu negociações com Corinthians, Santos, Fortaleza e Vasco.

O São Paulo vai tirar férias do dia 13 ao 26 de junho, totalizando um período de 14 dias. O próximo adversário do São Paulo é o Flamengo, no Maracanã. A data e horário ainda serão definidos pela CBF.