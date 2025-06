Com norte-americana, Ingrid Martins ganha WTA de Grado e fica perto do top 80

Ingrid Martins conquistou neste domingo o primeiro troféu da temporada no WTA 125 de Grado, disputado no saibro e com premiação de 115 mil dólares (cerca de R$ 637,5 mil). Com o resultado, ficou perto do top 80 do ranking de duplistas.

A tenista brasileira e a norte-americana Quinn Gleason derrotaram na final da chave de duplas a eslovena Veronika Erjavec e a tcheca Dominika Salkova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 10-5, após 1h44min.

Ingrid venceu, assim, o quinto WTA da carreira, o terceiro na categoria 125, todos em duplas. "Muito feliz com essa conquista. Foi suado, lutado. Faz parte. Agora é ver o lado positivo, o que precisamos melhorar para os próximos. Feliz com a forma como lutamos, as adversidades. Estava quente e úmido", disse a brasileira.

Superação de Ingrid Martins

A tenista disputou apenas seu segundo torneio após o susto com o acidente de carro sofrido quando deixava o WTA de Parma, no início de maio. O veículo oficial do torneio capotou várias vezes a caminho do aeroporto de Bolonha.

Ingrid Martins foi levada a um hospital local com o apoio da WTA. A tenista sofreu apenas escoriações leves e dores musculares. Passou vários dias em fisioterapia no COB e voltou a competir no fim de semana passado, no WTA de Bari.

Agora, Ingrid deve treinar na grama nas próximas semanas e definir seus próximos torneios. Com o título, ela deve saltar oito posições e alcançar o 81º lugar do ranking mundial de duplistas da WTA.