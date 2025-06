Com gol sobre o Fortaleza, Barreal se torna o artilheiro do Santos no Brasileirão

No seu último compromisso antes da pausa para o Mundial de Clubes, o Santos venceu o Fortaleza, na última quinta-feira, por 3 a 2, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. Autor do primeiro gol, Álvaro Barreal se tornou o artilheiro do Peixe na competição.

Contratado no começo do ano, o atacante argentino de 24 anos tem três gols marcados em nove jogos, sendo titular em oito oportunidades. Barreal balançou as redes na derrota contra o Vasco (2 a 1) e nas vitórias sobre Atlético-MG (2 a 0) e Fortaleza (3 a 2).

Além disso, segundo dados do Sofascore, o atacante tem médias de 66 minutos, 1,1 desarme e 1,4 passe decisivo por jogo no Campeonato Brasileiro. Barreal ainda criou duas grandes chances, tem 84% de acerto no passe e desperdiçou duas grandes claras.

Levando em consideração todas as competições, Guilherme é o artilheiro do Santos na temporada, com 12 gols marcados. Álvaro Barreal aparece na 3ª posição, empatado com Neymar e Thaciano, e atrás de Tiquinho Soares, com oito bolas na rede.

Na última quinta-feira, Barreal tabelou com Rollheiser, que enfiou a bola para o camisa 22. O argentino se infiltrou dentro da área e, com um toquinho de bico, abriu o placar para o Santos no Castelão. Guilherme e João Ricardo (contra) anotaram os outros gols do Peixe na vitória.

Em 2025, Álvaro Barreal tem três gols em 12 jogos.

Calendário do Santos

Com a vitória sobre o Fortaleza, o Santos vai para a pausa para o Mundial de Clubes fora da zona de rebaixamento. A equipe do técnico Cleber Xavier ocupa a 15ª posição, com 11 pontos, mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro do Z4.

Durante a pausa, o elenco santista vai tirar férias do dia 13 ao 26 de junho, totalizando um período de 14 dias. Após esse período, a partir do dia 27 de junho, o Santos começará a se preparar para o clássico contra o Palmeiras, seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Os detalhes do jogo, como data e horário, ainda serão confirmados pela CBF.