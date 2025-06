Com gol de Galhardo, Santa Cruz bate Sousa e amplia vantagem na liderança da Série D

Neste domingo, em confronto válido pela nona rodada da primeira fase da Série D, o Santa Cruz recebeu o Sousa no Arruda, venceu por 2 a 0 e abriu vantagem na liderança. O ex-Internacional Thiago Galhardo e Thiaguinho balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Santa Cruz chegou aos 22 pontos, na ponta do Grupo C, e aumentou para cinco sua diferença de somados em relação ao segundo colocado, que agora é o Central, com 17 unidades. Do outro lado, com a derrota, o Sousa permaneceu com apenas sete pontos, na oitava e última posição da chave.

O Santa Cruz retorna aos gramados no próximo domingo, às 17h (de Brasília), quando recebe o Central, novamente no Arruda. No mesmo dia, mas às 16h30, o Sousa recebe o Horizonte, no Antonio Mariz. Ambos os duelos serão válidos pela décima rodada.

Tem gente perdendo tempo com PSG x Atlético de Madrid? Pelo amor de Deus... o verdadeiro jogão do dia é o do Santa Cruz!!!!!! ? Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 15, 2025

O placar foi inaugurado pelo Santa Cruz logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Após Hebert derrubar Thiago Galhardo na área, o árbitro assinalou penalidade máxima. O próprio atacante, então, foi para a cobrança e converteu.

Aos 23 minutos da etapa inicial, o Santa Cruz aumentou a diferença com Thiaguinho, que aproveitou cruzamento de Geovany para arrematar firme e balançar as redes.