Com direito a placar recorde, Brasil vence Colômbia rumo à Copa do Mundo de rugby

A Seleção Brasileira feminina de rugby conquistou, neste sábado, a maior vitória de sua história em uma partida oficial: 58 a 7 sobre a Colômbia, em amistoso realizado na cidade de São Paulo. Além de servir como preparação para a Copa do Mundo na Inglaterra, em agosto, o jogo valeu pontos para o ranking mundial e colocou o Brasil como o país sul-americano mais bem classificado na lista (29º lugar), superando justamente as colombianas.

"Estamos felizes com o nosso trabalho e principalmente com o resultado. A perfeição não existe, mas estamos sempre buscando o melhor. Aceleramos o jogo no primeiro tempo e ganhamos muito território, o que foi determinante para a vitória. Vamos continuar treinando e buscar evoluir sempre", disse Camilla Ísis.

As Yaras dominaram a partida do começo ao fim e, após 13 minutos de jogo, já venciam por 15 a 0. Ao final da primeira etapa, a vantagem era ainda maior: 39 a 0. O Brasil era melhor em todos os setores do campo e apresentava intensidade maior do que as colombianas, explorando principalmente o jogo pelas pontas.

A vitória só não foi de zero porque as rivais sul-americanas conseguiram um try já nos últimos minutos da partida. Do lado brasileiro, nove jogadoras anotaram pontos, sendo que Giovanna Barth, Isadora Lopes e Camilla Ísis fizeram dois tries, enquanto Raquel Kochhann anotou duas conversões.

Esta foi apenas a segunda vitória do Brasil sobre a Colômbia na história do rugby XV feminino. A primeira delas foi no ano passado, quando as Yaras fizeram 34 a 13 e garantiram a inédita vaga para a Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira seguirá treinando na capital paulista com um elenco de 46 jogadoras. No entanto, apenas 32 vão integrar a delegação que disputará o Mundial. O próximo compromisso das Yaras é no dia 12 de julho, contra a Holanda, em Jacareí (SP). Será o penúltimo amistoso antes da viagem para a Inglaterra.