Carol Meligeni é vice-campeã do W75 de Ceska Lipa, na República Tcheca

A tenista paulista Carolina Meligeni Alves, atual número 276 do ranking da WTA, encerrou sua participação no ITF W75 de Ceska Lipa, na República Tcheca, neste domingo, com o vice-campeonato.

Carol foi superada na decisão pela jovem promessa da casa, a tcheca Laura Samson, de apenas 17 anos e 347ª do mundo, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3.

"Fica aquele gosto amargo da final, especialmente depois de um bom primeiro set. Senti um pouco na hora de fechar o jogo e conquistar o título. No terceiro set, consegui lutar, controlar minhas emoções e me manter na partida, mas infelizmente não foi suficiente. Apesar disso, foi uma semana muito positiva. Fiz bons jogos e venho evoluindo pontos importantes do meu jogo nas últimas semanas. Fico feliz com esse progresso", avaliou Carol, que disputava o maior título da carreira.

Com a campanha, Carol Meligeni somará 49 pontos no ranking da WTA e deverá subir para a 240ª posição. A brasileira segue agora para a França, onde disputa, nesta semana, o ITF W75 de Blois.