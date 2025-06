Card numerado! Jared Cannonier enfrenta Michael Page em duelo de strikers no UFC 319

Nesta sexta-feira (13), o evento do UFC 319 ganhou um reforço de peso para sua lista de combates. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o Ultimate anunciou que Jared Cannonier e Michael Page medirão forças no card numerado com sede em Chicago (EUA). O duelo de strikers, previsto para ser disputado nos pesos-médios (84 kg), será realizado no dia 16 de agosto.

O confronto pegou os fãs de MMA de surpresa, já que 'MVP' atualmente figura no top 15 da divisão dos meio-médios (77 kg). Na última rodada, porém, o atleta inglês já havia se aventurado na categoria de cima, quando desbancou o russo 'Shara Bullet'. Desta forma, o combate com Cannonier parece um bom indicativo de que o futuro de Page dentro do UFC será na divisão dos médios.

A disputa, inclusive, pode ser uma oportunidade de ouro para Michael já vislumbrar uma vaga no top 10 do ranking, visto que Jared é o atual sétimo colocado. Mas para isso, o striker inglês terá que superar o veterano americano, que vem de vitória impactante contra Gregory 'Robocop', em fevereiro deste ano.

Luta principal

Além da disputa entre Cannonier e Page, o evento do UFC 319 já conta com sua atração principal definida. No 'main event' da noite, o campeão peso-médio (84 kg) Dricus du Plessis coloca seu cinturão em jogo contra o Khamzat Chimaev. Mesmo no posto de desafiante, o 'Lobo' - invicto no MMA profissional com 14-0 -, surge como favorito para o confronto diante do sul-africano pelo título até 84 kg.

Brasileiras confirmadas

Entre as mulheres, o 'Esquadrão Brasileiro' já conta com duas representantes confirmadas para o show. Na categoria dos palhas (52 kg), a ex-campeã Jéssica 'Bate-Estaca' enfrenta a mexicana Lupita Godinez. Já na divisão dos moscas (57 kg), Karine 'Killer' mede forças contra a americana JJ Aldrich.

