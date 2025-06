'Camarote': Rodrygo mostra casamento em hotel do Real nos EUA; veja

O atacante Rodrygo mostrou uma situação inusitada no hotel em que está hospedado com o Real Madrid, nos EUA, para a disputa do Mundial de Clubes: um casamento foi celebrado ontem na área da piscina.

O que aconteceu

Em publicação nas redes sociais, Rodrygo mostrou que podia assistir à festa da janela do quarto. Ele filmou o momento da entrada da noiva.

O Real Madrid está hospedado em Miami, onde faz a estreia no Mundial de Clubes, no Hard Rock Stadium, palco da partida inaugural da competição, ontem (14). O primeiro jogo dos espanhóis será diante do Al-Hilal (SAU).

Os comandados de Xabi Alonso estão no Grupo H do Mundial. Além dos sauditas, eles têm Pachuca (MEX) e Red Bull Salzburg (AUT) no caminho.