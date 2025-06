Bruno Pivetti é demitido do Operário-PR após nova sequência negativa na Série B

Bruno Pivetti não é mais técnico do Operário-PR para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão aconteceu após nova derrota no sábado, por 2 a 1, para o Athletic-MG, fora de casa, pela 12ª rodada, o que ampliou a sequência sem vitórias para quatro jogos no torneio. Junto a ele, seu auxiliar técnico, Ricardo Pagani, se desliga da equipe alvinegra.

"Pivetti nos deixa um legado de trabalho sério, dedicação e respeito à instituição. Por isso, agradecemos pelo o que foi construído nesse período. Seu nome seguirá ligado a um capítulo de conquista na nossa trajetória. Desejamos aos profissionais sucessos em seus próximos desafios", informou o clube.

Bruno Pivetti chegou ao Operário em dezembro do último ano e, nesta temporada, levou o time ao título do Campeonato Paranaense. Foram 33 jogos, com 12 vitórias, 13 empates e oito derrotas.

Em abril, o time também atravessou uma sequência de quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas, mas a diretoria o manteve no cargo. Depois, o Operário emplacou três vitórias seguidas e ganhou confiança, mas voltou a oscilar.

Após ser eliminado nos pênaltis para o Vasco na terceira fase da Copa do Brasil, o time está há quatro jogos sem vencer, novamente com três derrotas e um empate. Com isso, ocupa a modesta 14ª colocação com 14 pontos, quatro a mais do que o Botafogo-SP, equipe que abre a zona de rebaixamento (Z-4) com dez.

Agora sem Pivetti, o Operário se prepara para a 13ª rodada. O time entra em campo na segunda-feira (23), às 19h, quando recebe o Novorizontino no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O adversário tem 23 pontos na vice-liderança.