Briga direta no G-4 e luta contra a degola no domingo de Série B do Brasileiro

Após um início de muito equilíbrio, a Série B do Campeonato Brasileiro segue neste domingo, quando mais três jogos dão sequência à 12ª rodada da competição. Os principais destaques do dia ficam para o duelo direto no G-4 - zona de acesso - entre Novorizontino e Cuiabá, e a briga na parte de baixo da tabela, entre Criciúma e Amazonas.

Os jogos do dia começam a partir das 16h, quando no Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novorizontino e Cuiabá fazem um duelo direto no G-4. O time paulista possui 22 pontos e aparece na vice-liderança da Série B, com apenas um de vantagem para o adversário, terceiro colocado.

No mesmo horário, quem tenta aproveitar a disputa direta é o Coritiba, que com 20 pontos, encara o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly. Com 14, o time goiano tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

À noite, a partir das 20h30, quando o Criciúma faz um duelo direto na briga contra a degola com o Amazonas, no Estádio Heriberto Hülse. Os catarinenses estão com 12 pontos, com apenas dois de vantagem para os manauaras, dentro da zona de rebaixamento.

Na segunda-feira, a Chapecoense recebe a Ferroviária, às 19h, na Arena Conda. A rodada termina terça-feira, quando a partir das 19h30, Volta Redonda e Avaí medem forças no Estádio Raulino de Oliveira.

Confira os jogos da 12ª rodada:

DOMINGO

16h

Novorizontino x Cuiabá

Atlético-GO x Coritiba

20h30

Criciúma x Amazonas

SEGUNDA-FEIRA

19h

Chapecoense x Ferroviária

TERÇA-FEIRA

19h30

Volta Redonda x Avaí