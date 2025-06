Brasil domina e se despede do Maracanãzinho com vitória sobre Eslovênia

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil se despediu da etapa do Rio de Janeiro da Liga das Nações masculina com vitória. O time de Bernardinho bateu a Eslovênia — que estava invicta até aqui — na manhã de hoje (15), no Maracanãzinho, por 3 sets a 0 (25-19; 28 a 27 e 25 a 19), e chegou a três vitórias em quatro jogos.

Com o resultado, o time verde e amarelo alcançou nove pontos no torneio — anteriormente, bateu Irã por 3 a 0 e Ucrânia por 3 a 2, e perdeu para Cuba por 3 a 2. Já a Eslovênia permanece com oito, após triunfos por 3 a 1 sobre Cuba e Estados Unidos, e 3 a 2 sobre o Irã.

A atuação da seleção de Bernaardinho foi mais consistente que nas duas rodadas anteriores, quando cometeu erros e saiu perdendo para Cuba e Ucrânia por 2 a 0. Alan e Horonato foram os destaques do jogo, com 13 pontos cada.

A equipe verde e amarela volta a quadra no dia 25, contra o Canadá, já pela segunda semana de competição, que será disputada em Chicago, nos Estados Unidos.

A seleção brasileira de vôlei tenta voltar ao pódio da Liga das Nações depois do título conquistado em 2021 — foi eliminado nas quartas nas três últimas temporadas.

Como foi o jogo

1º set

Diferentemente do que aconteceu nos jogos anteriores, o Brasil começou a partida mais atento e cometendo menos erros, e marcou os primeiros três pontos do duelo. A Eslovênia conseguiu equilibrar as ações e o confronto ficou mais "lá e cá" — os eslovenos tomaram a dianteira do marcador no 10 a 9.

O cenário se tornou mais favorável ao Brasil quando Judson foi para o saque, e o time de Bernardinho fez três pontos consecutivos, chegando a 16 a 12. A vantagem foi bem administrada e a equipe da casa fechou em 25 a 19.

O Brasil voltou a fechar o set inicial do jogo depois de duas partidas — nos duelos com Cuba e Ucrânia esteve perdendo por 2 sets a 0. Judson, com seis pontos, foi o destaque do período inicial do duelo. Mozic, com cinco pontos, foi o segundo maior pontuador.

2º set

O segundo set foi equilibrado, com os times achando espaços no ataque e alternando no placar. O Brasil conseguia converter boas chances em lances em ofensivas rápidas, com Flávio no meio de rede, e pelas pontas com Honorato e Alan.

Olha a câmera! Um lance curioso aconteceu no decorrer do segundo set. A Eslovênia atacou, a bola pegou na defesa e o líbero Maique conseguiu colocar para o alto. Lukas Bergmann correu para salvar, mas a bola pegou em uma das câmeras de TV da transmissão.

Quando a Eslovênia abriu 18 a 16 no marcador, Bernardinho pediu tempo. O time até reagiu, empatou em 24 a 24 e fechou em 29 a 27.

Alan foi o maior pontuador do Brasil, com seis pontos. Pela Eslovênia, Rok Bracko, com cinco, foi o destaque no quesito.

3º set

O terceiro set começou mais alternado. A Eslovênia iniciou melhor, o Brasil tomou a dianteira e assim foi o andar até o time de Bernardinho chegar ao 10 a 9 no placar — e daí ao 13 a 8.

Aos poucos, o time verde e amarelo dava novos passos para fechar o set, e animou a torcida. O DJ do evento chegou a colocar "Povo feliz", o famoso "Voa canarinho, voa", samba de Júnior que embalou a seleção de futebol.

O bloqueio do Brasil funcionou bem e contribuiu para que a vantagem chegasse a 19 a 11. A Eslovênia demonstrou não ter desistido, e chegou a fazer três pontos consecutivos, mas o time da casa logo acordou e manteve o compasso anterior. No fim, triunfo no set por 25 a e no jogo por 3 a 0.

Animação antes do jogo

Antes de bola subir, o Maracanãzinho viu um "parabéns para você" a um torcedor que celebrou o aniversário de 86 anos indo ao jogo. Depois, rolou o encontro entre o Zecaré e Saqua, mascotes da seleção brasileira de vôlei e da etapa de Saquarema do circuito mundial de surfe, respectivamente. O duelo nas águas vai acontecer entre os dias 21 e 29 de junho, em Saquarema, no Rio de Janeiro.