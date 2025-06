Brasil bate a Eslovênia e vence a segunda seguida na Liga das Nações masculina

Na manhã deste domingo, o Brasil enfrentou a Eslovênia, pela quarta rodada da Liga das Nações masculina de vôlei. No Maracanãzinho, a Seleção Brasileira venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 29/27 e 25/19.

Com o resultado, o Brasil vence sua segunda partida seguida na competição e segue na 3ª posição, com nove pontos somados. Por outro lado, a Eslovênia perde sua invencibilidade na Liga das Nações e fica na 4ª colocação, com oito pontos.

O Brasil volta à quadra apenas no dia 25 de junho, quarta-feira, quando encara o Canadá, às 18 horas (de Brasília), na Now Arena, nos EUA. A Eslovênia joga contra a Turquia também no dia 25 de junho, às 10 horas, na Arena Burgas, na Bulgária. As duas partidas são válidas pela quinta rodada da primeira fase da Liga das Nações masculina de vôlei.

A partida começou com bastante equilíbrio entre as duas equipes, até a Seleção Brasileira abrir quatro pontos de vantagem no placar, vencendo por 16 a 12. O Brasil administrou a liderança e fechou o primeiro set com a parcial de 25 a 19.

O segundo set foi o mais disputado da partida. Após mais um começo equilibrado, a Eslovênia conseguiu uma vantagem de quatro pontos (21 a 17) e teve três chances de fechar o set (24 a 21). A Seleção Brasileira reagiu e conseguiu a virada para fechar em 29 a 27.

Na terceira parcial, o Brasil sobrou e conquistou sua maior vantagem na partida, chegando a liderar por 20 a 11. Com a diferença no placar, a Seleção soube jogar com tranquilidade para fechar o set em 25/19 e garantir a vitória.