Botafogo x Seattle Sounders pelo Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo e de graça

Botafogo e Seattle Sounders jogam hoje, às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? O duelo será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Botafogo e Seattle Sounders estão ao lado de PSG e Atlético de Madrid no Grupo B da Copa do Mundo de Clubes. A chave é considerada uma das mais complicadas do torneio.

O Glorioso chega como o atual campeão da Libertadores, mas vive momento de mudanças no elenco. O time aposta em novos nomes como Arthur Cabral e Joaquín Correa para sonhar alto.

Os norte-americanos do Seattle Sounders entram no Mundial com a conquista da Concacaf em 2022. Porém, eles têm uma campanha instável na atual temporada da MLS.

Botafogo x Seattle Sounders -- Mundial de Clubes 2025