Botafogo inicia missão ingrata no Mundial de Clubes contra o Seattle Sounders após reconstrução

O Botafogo inicia neste domingo a sua jornada no Mundial de Clubes diante do Seattle Sounders, às 23h (horário de Brasília), em Seattle, nos Estados Unidos. A vitória no estádio Lumen Field, casa do adversário, é considerada crucial para o time carioca ter chances de avançar às oitavas de final do torneio da Fifa. Isso porque a equipe alvinegra está no 'grupo da morte' e ainda terá pela frente Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid na chave B.

Apesar de ter se sagrado campeão da Libertadores em 2024, o Botafogo foi um dos últimos clubes a garantir vaga no Mundial e, assim, foi posicionado no pote 3 do sorteio. Desta maneira, o time carioca obrigatoriamente teria de enfrentar dois europeus na fase de grupos. O mesmo não acontece com Palmeiras, Flamengo e Fluminense, que são cabeças de chave e pegam apenas um time do Velho Continente nesta etapa.

A combinação de adversários foi considerada ingrata para o Botafogo, especialmente por causa do PSG, recém campeão da Liga dos Campeões, Campeonato Francês e Copa da França sob o comando do técnico Luis Enrique, ex-Barcelona. O time parisiense será o segundo adversário dos cariocas e uma derrota não seria considerada o fim do mundo, mas obrigaria os cariocas a buscar a classificação na terceira rodada diante do Atlético, cujo padrão é desenvolvido por Diego Simeone, treinador mais bem pago do mundo, há 14 anos. Antes, claro, é preciso vencer o Seattle.

O Seattle Sounders chega ao Mundial em fase irregular. A equipe vem de duas derrotas na liga de futebol dos EUA (MLS), mas está na sexta colocação da Conferência Oeste, na zona de classificação para os playoffs. Fundado em 2007, o clube se classificou ao torneio da Fifa após vencer a Liga dos Campeões da Confederação da América do Norte e Caribe (Concacaf).

O Botafogo já não é o mesmo bicho-papão do ano passado, quando além de ser campeão continental, conquistou também o Brasileirão, repetindo feito somente realizado pelo Flamengo, em 2019, e o Santos de Pelé. Dos 11 titulares do ano passado, saíram os craques Luiz Henrique e Thiago Almada, que foram para o Zenit e Lyon, respectivamente. O banco de reservas passou por uma grande reformulação, com saídas de medalhões com altos salários, como Tiquinho Soares, Tchê Tchê e Eduardo, e chegadas de atletas com perfil mais jovem, com potencial de revenda.

O Mundial de Clubes deve marcar a despedida de três jogadores do Botafogo. Valorizados, o centroavante Igor Jesus e o zagueiro Jair Cunha têm acordo para jogar no Nottingham Forest, da Inglaterra, após a competição. O ala esquerdo Cuiabano também desperta o interesse da Premier League e deve partir. A diretoria se movimentou na janela extra e realizou cinco contratações: os atacantes Arthur Cabral (Benfica) e Joaquín Correa (Inter de Milão), o meia Álvaro Montoro (Vélez Sarsfield), o zagueiro Kaio Pantaleão (Krasnodar) e o goleiro Cristhian Loor (Independiente Del Valle).

A mudança mais brusca, porém, foi no comando técnico. Após o português Artur Jorge aceitar proposta do Al-Rayyan, do Catar, o Botafogo negligenciou o início da temporada e não correu para fechar com novo treinador. O time fez campanha pífia no Carioca, ficando em nono lugar e fora da zona de classificação para a Copa do Brasil, e sequer teve chance de vencer os duelos com Flamengo e Racing na Supercopa Rei e Recopa sul-americana.

Renato Paiva, ex-Bahia, foi contratado depois de 55 dias de procura por treinador. O português chegou sob desconfiança dos torcedores, mas foi bancado pela diretoria mesmo com atuações abaixo da crítica. Somente há poucas semanas antes do Mundial o Botafogo começou a dar sinais de evolução tática e técnica. Mesmo aos trancos e barrancos, o time viajou aos EUA classificado às oitavas da Libertadores, no G-6 do Brasileirão e dando sinais de que pode crescer ao longo da temporada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Artur e Cuiabano; Savarino e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

SEATTLE SOUNDERS - Frei; Roldan, Jackson Ragen, Jon Bell e Nouhou Tolo; Vargas, Roldan, De La Vega, Rusnak e Ryan Kent; Jesús Ferreira. Técnico: Brian Schmetzer.

ÁRBITRO - Glenn Nyberg (SUE).

HORÁRIO - 23h (horário de Brasília).

LOCAL - Lumen Field, em Seattle (EUA).