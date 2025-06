Bernardinho analisa desempenho do Brasil na primeira etapa da Liga das Nações

Neste domingo, a Seleção Brasileira de vôlei recebeu a Eslovênia no Ginásio do Maracanãzinho, pela quarta rodada da Liga das Nações masculina. Os mandantes venceram por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 29/27 e 25/19. Após a partida, o técnico Bernardinho avaliou o desempenho de sua equipe na primeira etapa do torneio, disputada no Rio de Janeiro.

"O balanço dessa primeira etapa é positivo. Passamos por momentos de dificuldade e conseguimos reverter. Hoje, no segundo set, conseguimos virar um placar desfavorável com a força do grupo. O Darlan veio do banco e conseguiu ajudar, assim como o Alan ontem. Teremos grandes adversários pela frente, muitos desafios", disse Bernardinho.

Com o resultado deste domingo, a Seleção Brasileira alcançou a sua segunda vitória consecutiva. A etapa do Rio de Janeiro, que marcou a estreia da equipe de Bernardinho na Liga das Nações, terminou com três vitórias (Irã, Ucrânia e Eslovênia) e uma derrota (Cuba).

Bernardinho elogiou o desempenho da Seleção Brasileira, destacando o trabalho nos saques da equipe. "Sobre o jogo, a Eslovênia veio com algumas trocas, então tivemos que adaptar rapidamente. Vieram com um levantador um pouco mais experiente, que jogou mais pelo meio, e tiveram algum êxito por ali. Estava preocupado com o nosso saque, olhando o cenário internacional. E vi um time que sacou bem, de uma forma geral, nesses quatro jogos. Firme, com consistência, colocando a recepção adversária em dificuldade e isso é muito importante", continuou.

Bernardinho projeta próxima etapa da Liga das Nações

O técnico da Seleção também projetou a próxima etapa da Liga das Nações, que será disputada em Chicago, nos Estados Unidos, entre os dias 25 e 29 de junho.

O Brasil enfrentará Canadá, China, Itália e Polônia, líder da Liga das Nações. Atualmente, a equipe de Bernardinho é a terceira colocada da competição.

"Agora é relaxar nesses dois dias de folga, voltar a treinar e partir pra Chicago, onde vamos ter pedreiras, como Polônia, Itália. Faz parte do processo de crescimento do time. Eles nunca tinham jogado numa atmosfera como essa aqui no Maracanãzinho, mas responderam bem, com vontade, determinação", concluiu.